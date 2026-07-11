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Shot: Смерч снес крыши домов под Наро-Фоминском

В подмосковном коттеджном поселке «Никольское» под Наро-Фоминском смерч снес крыши домов. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

В подмосковном коттеджном поселке «Никольское» под Наро-Фоминском смерч снес крыши домов. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

— Несколько часов назад по территории прошел сильный ветер, из-за которого снесло крыши и их облицовку на нескольких домах. Сильнее всего повреждены дома на улице Клубничной, — сказано в публикации.

По предварительной информации, среди местных жителей никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Московской области начался мощный ураган с грозой. В Можайске очевидцы заметили мощные молнии и грозовой фронт, а в Новой Москве поднялся сильный шквалистый ветер.

В Рязанской области ураган повалил десятки деревьев в прибрежной зоне и нанес значительный ущерб территории пляжа и инфраструктуре дома отдыха. В тот момент на базе находились десятки семей с детьми. В результате случившегося никто не пострадал.