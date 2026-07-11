В суши-баре Зарайска после отравления посетителей выявили санитарные нарушения

Напомним, Следственный отдел по городу Коломна ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело после массового отравления посетителей кафе в Зарайске. Действия владельцев заведения квалифицированы по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи выяснили, что 9 и 10 июля в городскую больницу обратились 19 человек с признаками отравления. 16 из них употребляли еду из одного и того же кафе, семеро пострадавших — несовершеннолетние.