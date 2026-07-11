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Мужчине ампутировали ноги после свадьбы брата

Мужчина лишился ног после заражения опасной инфекцией на свадьбе брата.

Источник: Freepik

Американцу ампутировали ноги после свадьбы брата в Индии, сообщает People. Мужчина заразился опасной инфекцией.

Сразу после возвращения из загса состояние здоровья гостя резко ухудшилось, в результате чего он был госпитализирован. В результате заражения инфекцией, поразившей лёгкие и распространившейся на другие жизненно важные органы, пациенту пришлось провести в медицинском учреждении почти семь недель.

Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции врачам пришлось провести операцию по ампутации обеих ног выше коленных суставов. После стабилизации состояния пациента его перевезли в Соединенные Штаты, где он продолжал лечение ещё несколько месяцев, однако организм не справился с последствиями тяжёлой болезни, спасти его не удалось.

Ранее врач-терапевт Вероника Варламова также рассказала, что комариные укусы могут привести к заражению опасными паразитами и вирусными инфекциями.