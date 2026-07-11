Мужчине ампутировали ноги после свадьбы брата

Сразу после возвращения из загса состояние здоровья гостя резко ухудшилось, в результате чего он был госпитализирован. В результате заражения инфекцией, поразившей лёгкие и распространившейся на другие жизненно важные органы, пациенту пришлось провести в медицинском учреждении почти семь недель.