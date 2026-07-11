Число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 4118 человек

Согласно правительственной сводке, ранения получили 16 740 человек, 17 907 лишились крова. Полностью разрушены 190 зданий, 856 получили значительные повреждения. В ходе поисково-спасательных операций спасли 6 462 человека, 29 966 пострадавших прошли лечение в больницах. Помощь оказана 86 794 семьям, им передали 9 766 тонн продуктов питания.
Землетрясение произошло вечером 24 июня — с интервалом около 40 секунд зафиксировали две серии толчков магнитудами 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в штате Яракуй. После землетрясения произошёл 1 171 афтершок.
Ранее сообщалось, что землетрясение почти полностью стёрло с лица земли прибрежный город Ла-Гуайра. Люди живут в палаточных лагерях прямо на улицах. Власти объявили о субсидиях на жильё. Волонтёры собирают помощь — воду, еду, палатки, лекарства, респираторы, фонари. Жизнь в Ла-Гуайре продолжается, но город теперь живёт в полном хаосе.
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