Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 4118 человек

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 4118 человек. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи республики Хорхе Родригес.

Источник: Life.ru

Согласно правительственной сводке, ранения получили 16 740 человек, 17 907 лишились крова. Полностью разрушены 190 зданий, 856 получили значительные повреждения. В ходе поисково-спасательных операций спасли 6 462 человека, 29 966 пострадавших прошли лечение в больницах. Помощь оказана 86 794 семьям, им передали 9 766 тонн продуктов питания.

Землетрясение произошло вечером 24 июня — с интервалом около 40 секунд зафиксировали две серии толчков магнитудами 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в штате Яракуй. После землетрясения произошёл 1 171 афтершок.

Ранее сообщалось, что землетрясение почти полностью стёрло с лица земли прибрежный город Ла-Гуайра. Люди живут в палаточных лагерях прямо на улицах. Власти объявили о субсидиях на жильё. Волонтёры собирают помощь — воду, еду, палатки, лекарства, респираторы, фонари. Жизнь в Ла-Гуайре продолжается, но город теперь живёт в полном хаосе.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше