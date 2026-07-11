Суд арестовал соучастника убийства трех человек в Таганроге

Суд в Ростове-на-Дону арестовал на время предварительного следствия 44-летнего подозреваемого в причастности к совершению тройного убийства в Таганроге. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщили в СУ СК России по региону.
— По ходатайству следователя судом в отношении 44-летнего подозреваемого в причастности к совершению особо тяжких преступлений избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его роль в совершении преступлений устанавливается, — сказано в Telegram-канале ведомства.
9 июля в лесополосе в Ростовской области нашли тело мужчины, причастного к убийству трех человек в Таганроге.
До этого сообщалось, что в Таганроге экс-сотрудника полиции подозревают в убийстве трех родственников супруги во время бракоразводного процесса. По предварительной информации, причиной конфликта стал раздел имущества.
По факту произошедшего правоохранителями также был задержан 44-летний сын фигуранта. Совершив преступление, злоумышленник скрылся на автомобиле. Позднее его задержали в Ростове-на-Дону. По факту тройного убийства возбудили уголовное дело. Главное о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».