Приходько: В Горловке при атаках ВСУ пострадали девять жителей

Ранее глава села Устинка Белгородского округа и его водитель получили осколочные ранения и акубаротравмы при атаке дрона ВСУ. Пострадавших доставили в Яснозоренскую амбулаторию, где медики оказали им помощь. В тот же день атаки продолжились в других точках округа: в селе Красный Октябрь удар пришёлся по автомобилю «газель», в посёлке Октябрьский после детонации дрона выбило окна в частном доме. На территории Шебекинского округа в селе Белянка беспилотник повредил грузовой автомобиль.