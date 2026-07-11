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Верховный суд простил корейца за корень жизни

Верховный суд Российской Федерации прекратил уголовное дело в отношении гражданина Республики Корея Ли Дон Мена, который ранее был осужден в Приморском крае за хранение корней краснокнижного женьшеня, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Мужчина приобрёл растительное сырьё для личного использования, однако суды низших инстанций отказались прекратить уголовное преследование. Суд в Приморье признал иностранца виновным и приговорил его к одному году лишения свободы условно, а также назначил штраф. При этом суды проигнорировали тот факт, что подсудимый полностью признал свою вину и добровольно пожертвовал средства на восстановление редких растений. Апелляционная и кассационная инстанции оставили эти обстоятельства без внимания.

В кассационной жалобе адвокат указал, что при рассмотрении дела не была обсуждена малозначительность содеянного. На момент приобретения десяти корней женьшеня и двух частей корней в 2019 году действия мужчины не являлись уголовно наказуемыми, а размер причинённого вреда составил всего 5 400 рублей.

Верховный суд РФ, оценив доводы защиты, отменил предыдущие судебные акты. Уголовное дело было прекращено с назначением судебного штрафа.