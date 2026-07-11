Верховный суд простил корейца за корень жизни

Мужчина приобрёл растительное сырьё для личного использования, однако суды низших инстанций отказались прекратить уголовное преследование. Суд в Приморье признал иностранца виновным и приговорил его к одному году лишения свободы условно, а также назначил штраф. При этом суды проигнорировали тот факт, что подсудимый полностью признал свою вину и добровольно пожертвовал средства на восстановление редких растений. Апелляционная и кассационная инстанции оставили эти обстоятельства без внимания.