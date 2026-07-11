«Тюремный романс» Мадуева закончился наганом в «Крестах»

В последний день оглашения маленький зал на четвертом этаже был заполнен участниками процесса, журналистами и студентами-юристами. Когда судья уже назвала смертную казнь и перешла к гражданским искам, Мадуев усмехнулся: как с него взыщут такие суммы. Охрана надела на него наручники и вывела из зала еще до окончания приговора.