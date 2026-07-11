Пятнадцать вагонов с углем сошли с рельсов в Красноярском крае

29 мая следователи возбудили уголовное дело после того, как тепловоз сошел с путей на Рязанском направлении Московской железной дороги в Подмосковье. Инцидент произошел в начале мая. Тепловоз сошел с рельсов из-за перемещения верхнего слоя почвы. В результате произошедшего собственнику локомотива был причинен ущерб на сумму около семи миллионов рублей.