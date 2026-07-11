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Около 130 коров и овец утонули при затоплении фермы в Дагестане

В селе Кикуни Гергебильского района Дагестана в результате затопления фермы после ливней погибли около 130 голов крупного и мелкого рогатого скота. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию района.

Источник: Life.ru

Весь погибший скот принадлежал одному владельцу. Хозяйка фермы сообщила, что потери составили порядка 30 коров и более 100 овец — животные остались в воде и не смогли выбраться. Примерно 15 голов удалось спасти, их перевели на возвышенность в горах. Из-за резкого подъёма уровня воды в реке в Гергебильском районе объявили режим чрезвычайной ситуации. Власти эвакуировали жителей 50 домов, расположенных в трёх населённых пунктах.

Точный размер материального ущерба устанавливают. Сведений о пострадавших среди людей не поступало.

Ранее сообщалось, что проливные дожди нарушили транспортное сообщение с шестью десятками сёл в Дагестане. По данным регионального Минтранса, проблемы с дорогами зафиксировали в 12 районах, наиболее тяжёлая обстановка сложилась в Чародинском районе, где размыло участок трассы «Цуриб — Арчиб», отрезав от внешнего мира 18 населённых пунктов. В некоторых районах стихия разрушила мостовые переходы и дорожное полотно, часть объектов планируют восстановить по временным схемам в ближайшие дни. Дорожные службы перешли на круглосуточный режим работы, сроки полного восстановления зависят от спада воды в реках. Жителей и гостей региона призывают учитывать ограничения при планировании поездок.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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