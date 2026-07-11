Около 130 коров и овец утонули при затоплении фермы в Дагестане

Ранее сообщалось, что проливные дожди нарушили транспортное сообщение с шестью десятками сёл в Дагестане. По данным регионального Минтранса, проблемы с дорогами зафиксировали в 12 районах, наиболее тяжёлая обстановка сложилась в Чародинском районе, где размыло участок трассы «Цуриб — Арчиб», отрезав от внешнего мира 18 населённых пунктов. В некоторых районах стихия разрушила мостовые переходы и дорожное полотно, часть объектов планируют восстановить по временным схемам в ближайшие дни. Дорожные службы перешли на круглосуточный режим работы, сроки полного восстановления зависят от спада воды в реках. Жителей и гостей региона призывают учитывать ограничения при планировании поездок.