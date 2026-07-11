Регбист Макведини умер после потери сознания на тренировке во Франции

Лукобо Макведини, 20-летний южноафриканский регбист, игравший за французский клуб «Безье», умер после потери сознания на тренировке, сообщает L Equipe.
Как отмечает издание, 10 июля спортсмен почувствовал себя плохо в процессе тренировки и впал в бессознательное состояние. Несмотря на срочную госпитализацию, спустя несколько часов он скончался.
«С тяжелым сердцем и глубоким прискорбием мы вынуждены сообщить о кончине нашего молодого игрока Лукобо (Бибо) Макведини», — говорится в официальном заявлении клуба «Безье».
Игрок не успел сыграть за основной состав команды, тренерский штаб планировал включить его в профессиональный состав в текущем сезоне.
Ранее сообщалось о смерти 52-летнего защитника хоккейной команды «Люблино» Василия Карташова.