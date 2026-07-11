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После схода вагонов под Красноярском 5 поездов изменят маршрут

После схода вагонов грузового состава в Красноярском крае движение пяти пассажирских поездов осуществляется по скорректированным маршрутам, сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги.

Источник: РИА "Новости"

«В связи со сходом вагонов грузового поезда на станции Стайный Красноярской железной дороги пять пассажирских поездов проследуют по измененному маршруту: № 9 Владивосток — Москва; № 69 Чита — Москва; № 269 Чита — Адлер; № 270 Адлер — Чита; № 2 Москва — Владивосток», — отмечается в заявлении.

Составы направляются в обход перегона Иланская — Решоты через станцию Саянская с последующим выходом на основной путь. Пассажирам, чья задержка превысит четыре часа, предоставят питание.

Инцидент произошел 10 июля в 21:40 по московскому времени на станции в Красноярском крае, где сошли с рельсов 15 вагонов, груженных углем. Как уточнили в Красноярской железной дороге, пострадавших нет.