15 человек пострадали в ДТП с автобусом в Татарстане

Автобус, перевозивший 46 человек из Самары в Набережные Челны, съехал в кювет и перевернулся в Черемшанском районе Татарстана. Пострадали 15 человек, сообщает татарское управление МЧС.
ДТП произошло на автодороге Кузайкино—Нурлат рядом с селом Ибраево Каргали. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением.
По информации ведомства, в автобусе находилось двое детей, они не пострадали. Погибших нет. Три человека остаются в тяжелом состоянии.
На месте работают экстренные службы. Как сообщает Telegram-канал Baza, к ликвидации последствий аварии привлекли десятки спасателей, спецтехнику и вертолет.