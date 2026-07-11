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15 человек пострадали в ДТП с автобусом в Татарстане

Автобус, перевозивший 46 человек из Самары в Набережные Челны, съехал в кювет и перевернулся в Черемшанском районе Татарстана. Пострадали 15 человек, сообщает татарское управление МЧС.

Автобус, перевозивший 46 человек из Самары в Набережные Челны, съехал в кювет и перевернулся в Черемшанском районе Татарстана. Пострадали 15 человек, сообщает татарское управление МЧС.

ДТП произошло на автодороге Кузайкино—Нурлат рядом с селом Ибраево Каргали. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением.

По информации ведомства, в автобусе находилось двое детей, они не пострадали. Погибших нет. Три человека остаются в тяжелом состоянии.

На месте работают экстренные службы. Как сообщает Telegram-канал Baza, к ликвидации последствий аварии привлекли десятки спасателей, спецтехнику и вертолет.

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