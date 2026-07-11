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Междугородний автобус, в котором были 46 человек, перевернулся в Татарстане

Междугородний автобус съехал в кювет и перевернулся в Республике Татарстан, в автобусе находились 46 человек, включая двоих детей. Об этом в субботу, 11 июля, сообщило ГУ МЧС РФ по региону.

Междугородний автобус съехал в кювет и перевернулся в Республике Татарстан, в автобусе находились 46 человек, включая двоих детей. Об этом в субботу, 11 июля, сообщило ГУ МЧС РФ по региону.

— В 01:25 (совпадает с московским временем) поступило сообщение о ДТП на автодороге Кузайкино — Нурлат около села Ибраево Каргали Черемшанского МР, в результате которого перевернулся междугородний автобус. В нем были 46 человек, в их числе — два водителя и двое детей, — сказано в канале ведомства в мессенджере МАКС.

Уточняется, что за медпомощью обратились 15 человек, из них три человека находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших детей нет. Раненные направлены в медсанчасть города Альметьевск.

Автобус следовал по маршруту из Самары в Набережные Челны. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

10 июля рейсовый автобус е70 и автомобиль «газель» столкнулись на Нижегородской улице в Центральном административном округе Москвы. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек.

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