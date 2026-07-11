Междугородний автобус, в котором были 46 человек, перевернулся в Татарстане

— В 01:25 (совпадает с московским временем) поступило сообщение о ДТП на автодороге Кузайкино — Нурлат около села Ибраево Каргали Черемшанского МР, в результате которого перевернулся междугородний автобус. В нем были 46 человек, в их числе — два водителя и двое детей, — сказано в канале ведомства в мессенджере МАКС.