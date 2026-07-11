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Пассажирский автобус опрокинулся в кювет в Татарстане, пострадали 15 человек

Водитель автобуса не справился с управлением.

Источник: Комсомольская правда

ЧП произошло в Республике Татарстан ночью 11 июля. Пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся. В результате пострадали 15 человек. Всего в салоне находились 44 пассажира и два водителя. Об этом уведомили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану в «Макс».

Инцидент произошел в Черемшанском районе региона. Автобус следовал по маршруту Самара — Набережные Челны. ДТП зафиксировали на автодороге Кузайкино — Нурлат около 01:25.

«По предварительной информации, водитель междугороднего автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. Информация по пострадавшим уточняется», — сказано в сообщении.

Ранее, 9 июля, страшная авария произошла в Курской области. На трассе столкнулись три автомобиля. Пострадавшая несовершеннолетняя девушка к 10 июля скончалась в больнице. Еще несколько человек пострадали.

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