Пассажирский автобус опрокинулся в кювет в Татарстане, пострадали 15 человек

ЧП произошло в Республике Татарстан ночью 11 июля. Пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся. В результате пострадали 15 человек. Всего в салоне находились 44 пассажира и два водителя. Об этом уведомили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану в «Макс».
Инцидент произошел в Черемшанском районе региона. Автобус следовал по маршруту Самара — Набережные Челны. ДТП зафиксировали на автодороге Кузайкино — Нурлат около 01:25.
«По предварительной информации, водитель междугороднего автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. Информация по пострадавшим уточняется», — сказано в сообщении.
Ранее, 9 июля, страшная авария произошла в Курской области. На трассе столкнулись три автомобиля. Пострадавшая несовершеннолетняя девушка к 10 июля скончалась в больнице. Еще несколько человек пострадали.