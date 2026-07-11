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В Татарстане в ДТП с автобусом пострадали 15 человек

В 01:25 мск 11 июля в системе «Глонасс+112» зафиксировано сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Кузайкино — Нурлат у села Ибраево Каргали Черемшанского района. Как сообщает ГУ МЧС по региону в «Максе», в результате аварии перевернулся междугородний автобус, следовавший по маршруту Самара — Набережные Челны.

Источник: РИА "Новости"

В транспортном средстве находились 46 человек, включая двух водителей и двух детей. Погибших нет. За медицинской помощью обратились 15 человек, из них трое — в тяжелом состоянии. Детей среди пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет. Пострадавшие доставлены в медсанчасть Альметьевска.

К ликвидации последствий ДТП привлечены 39 человек и 14 единиц техники, в том числе одно воздушное судно.

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