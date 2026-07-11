В Татарстане в ДТП с автобусом пострадали 15 человек

В транспортном средстве находились 46 человек, включая двух водителей и двух детей. Погибших нет. За медицинской помощью обратились 15 человек, из них трое — в тяжелом состоянии. Детей среди пострадавших нет, уточнили в ведомстве.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет. Пострадавшие доставлены в медсанчасть Альметьевска.
К ликвидации последствий ДТП привлечены 39 человек и 14 единиц техники, в том числе одно воздушное судно.