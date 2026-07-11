Обломки беспилотника вызвали пожар во дворе дома в Новороссийске

Во дворе многоквартирного дома в Новороссийске упали фрагменты беспилотного летательного аппарата, после чего произошло возгорание. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Пожар удалось быстро потушить. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, которые обследовали территорию и приняли необходимые меры для обеспечения безопасности.
По предварительным данным региональных властей, в результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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