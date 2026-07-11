Ливни размыли несколько дорог в Хабаровском крае

По сообщению минтранса края, на 17-м км автодороги «Подъезд к п. Догордон» в Хабаровском районе размыло насыпь. С 23:45 пятницы, 10 июля, на участке введено ограничение движения для всех видов транспорта. Идёт ремонт.
Также утром субботы, 11 июля, размыло объездную дорогу через реку Правая на 12-м км автодороги Красная Речка — Казакевичево. С 9:20 движение на участке ограничено для всех видов транспорта. Ремонт идёт.
Дорожные службы продолжают восстанавливать проезд через реку Быдыр. Всю ночь дорожники возили скальник к мосту.
О восстановлении движения сообщат дополнительно.
По сообщению комитета по гражданской защите, на месте работают порядка 12 краевых спасателей и сотрудников пожарных частей № 63 и № 17. Задействованы пожарная и спасательная техника, организована переправа жителей через разлив на спасательной лодке.
«Угрозы подтопления жилых домов нет. Для жителей организован подвоз питьевой воды», уточнили в комитете.
Одновременно продолжают работу дорожные службы. На участок уже завозятся необходимые материалы для восстановления проезда, работает экскаватор. Специалисты расширяют русло для ускорения сброса воды. Также ожидается доставка водопропускных труб, которые позволят приступить к дальнейшим восстановительным работам.
Наводнение прогнозируется в бассейне Амура в июле-сентябре.
Минприроды РФ переходит на усиленный мониторинг обстановки — суточный на гидропостах и двухнедельный на плотинах.