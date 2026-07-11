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Появились кадры с места ДТП в Татарстане, где перевернулся пассажирский автобус

Региональное управление МЧС России показало кадры с места ДТП в Черемшанском районе Татарстана, где в ночь на субботу пассажирский междугородний автобус съехал в кювет и перевернулся.

На одном из снимков видны пострадавшие, сидящие на траве рядом с транспортным средством.

На другой фотографии, сделанной чуть позже, зафиксирована работой врачей. На место аварии прибыли сразу три кареты «скорой помощи».

В МЧС рассказали, что сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем рядом с селом Ибраево Каргали, поступило в 1.25 ночи по системе «Глонасс+112».

Автобус, в салоне которого находились два водителя и 44 пассажира, в том числе двое несовершеннолетних, направлялся из Самары в Набережные Челны.

На одном из участков водитель не справился с управлением, после чего транспортное средство съехало в кювет и завалилось на бок.

Медицинская помощь потребовалась 15 пострадавшим. Три человека в тяжелом состоянии направлены в медсанчасть Альметьевска.

На место аварии прибыли 39 человек. В ликвидации последствий ДТП задействованы 14 единиц техники, в том числе вертолет.

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