Появились кадры с места ДТП в Татарстане, где перевернулся пассажирский автобус

На одном из снимков видны пострадавшие, сидящие на траве рядом с транспортным средством.
На другой фотографии, сделанной чуть позже, зафиксирована работой врачей. На место аварии прибыли сразу три кареты «скорой помощи».
В МЧС рассказали, что сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем рядом с селом Ибраево Каргали, поступило в 1.25 ночи по системе «Глонасс+112».
Автобус, в салоне которого находились два водителя и 44 пассажира, в том числе двое несовершеннолетних, направлялся из Самары в Набережные Челны.
На одном из участков водитель не справился с управлением, после чего транспортное средство съехало в кювет и завалилось на бок.
Медицинская помощь потребовалась 15 пострадавшим. Три человека в тяжелом состоянии направлены в медсанчасть Альметьевска.
На место аварии прибыли 39 человек. В ликвидации последствий ДТП задействованы 14 единиц техники, в том числе вертолет.