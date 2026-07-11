Ураган уничтожил приют для животных в Подмосковье

«Где-то треть вольеров уничтожена. Остальные сильно повреждены. Часть собак разбежалась. Сейчас ищем. Электричества нет. От торнадо оборвались центральные провода — чуть не сгорели. Нас полностью обесточили. По подопечным точно сможем сказать не раньше завтра. Сейчас ищем. Идёт проливной дождь. Это усложняет поиски», — сказано в сообщении.