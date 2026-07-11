Мошенники обманули жителей Красноярского края на 1,3 миллиарда рублей

Несмотря на то, что предупреждения звучат чуть ли не из каждого утюга, за минувшую неделю 118 человек стали жертвами аферистов, дистанционным способом похищено более 77 миллионов рублей. И ведь все преступления — это уже классика. Так, 41 житель края спасал свое благополучие под влиянием лжесторудников спецслужб и организаций.