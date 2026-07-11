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Автобус с 46 пассажирами перевернулся в Татарстане

В Татарстане произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего 46 пассажиров.

Источник: Аргументы и факты

В Татарстане произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего по маршруту Самара-Набережные Челны и перевозившего 46 пассажиров, включая двоих несовершеннолетних.

Как сообщили представители МЧС России по региону, инцидент произошел на участке автодороги в районе села Ибраево Каргали.

По имеющимся данным, автобус вылетел за пределы дорожного полотна в кювет и перевернулся.

В результате происшествия помощь медиков понадобилась 15 пострадавшим, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о ДТП с вахтовым автобусом в Тюменской области. В результате аварии один человек погиб и 11 пострадали.

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