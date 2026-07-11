Объезд через реку Правая в Хабаровском крае планируют восстановить к вечеру

В Хабаровском крае из-за сильных дождей размыло несколько участков региональных дорог. Движение транспорта ограничено на 17-м километре автодороги «Подъезд к п. Догордон», а также через реки Быдыр, Ин и Правая, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ликвидация последствий размыва региональных дорог идет полным ходом. Например, на «Подъезде к п. Догордон» в Хабаровском районе над восстановлением насыпи работают представители КГКУ «Хабаровскуправтодор» и подрядчики.
На контроле держат ситуацию и на автодороге Биробиджан — Кукан. В результате повышения уровня воды в горных реках на 45-м и 50-м километрах повредились два мостовых сооружения. На данный момент специалисты восстанавливают проезд через реку Быдыр. Прошедшую ночь, например, дорожные службы возили к мосту скальник.
Для обустройства объездной дороги для грузового транспорта сегодня планируют привезти три водопропускные трубы. Уже после восстановления движения на данном участке работники перейдут к восстановлению моста через реку Ин.
— В данный момент отсутствует проезд к селам Кукан, Догордон и Наумовка. Ситуация находится под контролем, ведутся работы по обустройству объездной дороги. В селах имеется запас еды, воды и медикаментов. На месте дежурят спасатели. Безопасности жителей ничего не угрожает, — написали в пресс-службе администрации Хабаровского края.
О сроках завершения работ на перечисленных участках станет известно позже.
Вместе с тем сегодня утром, 11 июля, размыло объезд на 12-м километре автодороги Красная Речка — Казакевичево. Проезд к селам Казакевичево, Бычиха, Осиновая Речка, Восход и Корсаково-2 ограничен. Как рассказали в пресс-службе Минтранса Хабаровского края, работы по восстановлению проезда через реку Правая планируют завершить уже к вечеру.
В случае возникновения ЧС жителей региона просят обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу Хабаровского района по телефону 38−19−66 или в единую службу спасения по номеру 112.