Объезд через реку Правая в Хабаровском крае планируют восстановить к вечеру

Вместе с тем сегодня утром, 11 июля, размыло объезд на 12-м километре автодороги Красная Речка — Казакевичево. Проезд к селам Казакевичево, Бычиха, Осиновая Речка, Восход и Корсаково-2 ограничен. Как рассказали в пресс-службе Минтранса Хабаровского края, работы по восстановлению проезда через реку Правая планируют завершить уже к вечеру.