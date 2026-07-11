Экс-депутат парламента Великобритании Энн Уиддикомб найдена мёртвой

Энн Уиддикомб была депутатом Палаты общин с 1987 по 2010 год, представляя Консервативную партию. Она занимала ряд постов в теневом кабинете, активно выступала по вопросам уголовного правосудия и иммиграционной политики, а после ухода из парламента стала известна как телеведущая и публицист. Кроме того, в 2019 году Уиддикомб была избрана депутатом Европейского парламента от партии Brexit.