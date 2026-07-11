ТАСС: на Украине с мая уничтожили около 200 АЗС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Около 200 АЗС уничтожены на Украине с начала мая из-за взрывов, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основании данных местных властей.
Согласно информации на конец июня, количество уничтоженных АЗС превышало 150. С 1 по 10 июля сгорели еще не менее 43 АЗС в различных регионах Украины, причем в некоторых случаях в официальных сообщениях после взрывов не уточнялось количество поврежденных станций, так что общее их число превышает 43.
В Харьковской области только за первую неделю июля сгорело не менее 10 АЗС. По большинству регионов детальных данных нет, а представители управления на местах сообщают лишь о конкретных инцидентах, не уточняя общее количество.
Взрывы на АЗС с начала июля происходили в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Черниговской, Одесской областях и на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Как ранее сообщил ТАСС глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев, киевский режим превратил гражданские АЗС в склады и пункты выдачи топлива для подразделений ВСУ.