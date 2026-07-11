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Теплоход загорелся в Иркутске при проведении огневых работ

IrkutskMedia, 11 июля. Теплоход загорелся в квартале Затон Иркутска 9 июля при выполнении огневых работ. На место происшествия были направлены восемь огнеборцев и две автоцистерны.

Источник: МЧС РФ

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, предположительно, работник проводил работы по резке металла вечером. После попадания искры в деревянную обшивку судна началось тление. Ночью произошло возгорание. Пожар ликвидирован на 80 кв. метрах. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее агентство сообщало, что мужчина получил ожоги при попытке потушить загоревшийся автомобиль в Ангарске. Пожар произошел вечером 7 июля в гаражно-строительном кооперативе «Искра-2». Пострадавшего госпитализировали.

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