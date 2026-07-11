Теплоход загорелся в Иркутске при проведении огневых работ

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, предположительно, работник проводил работы по резке металла вечером. После попадания искры в деревянную обшивку судна началось тление. Ночью произошло возгорание. Пожар ликвидирован на 80 кв. метрах. В результате случившегося никто не пострадал.
Ранее агентство сообщало, что мужчина получил ожоги при попытке потушить загоревшийся автомобиль в Ангарске. Пожар произошел вечером 7 июля в гаражно-строительном кооперативе «Искра-2». Пострадавшего госпитализировали.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше