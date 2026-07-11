В Омской области выявили два очага смертельной болезни

На время карантина под запретом лечение восприимчивых к бешенству животных, их ввоз, вывоз и перемещение внутри хозяйств, снятие шкур с туш, а также доступ посторонних на территорию очагов. Кроме того, нельзя проводить ярмарки, выставки и прочие мероприятия с участием животных, а также отлавливать диких зверей для отправки в зоопарки.