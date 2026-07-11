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В Омской области выявили два очага смертельной болезни

В населённых пунктах объявили карантин.

Источник: Om1 Омск

В Омской области зафиксированы ещё два очага бешенства среди животных. Инфицированные особи были выявлены в частных подворьях села Петелино (Тевризский район), а также в хозяйстве села Новотроицк (Нижнеомский район).

Во вторник, 7 июля, в обоих населённых пунктах введён карантин. Ограничения продлятся до 4 сентября 2026 года. Помимо самих очагов инфекции, карантинные меры затронули прилегающие зоны: радиусом один километр вокруг Петелино и полтора километра вокруг Новотроицка.

На время карантина под запретом лечение восприимчивых к бешенству животных, их ввоз, вывоз и перемещение внутри хозяйств, снятие шкур с туш, а также доступ посторонних на территорию очагов. Кроме того, нельзя проводить ярмарки, выставки и прочие мероприятия с участием животных, а также отлавливать диких зверей для отправки в зоопарки.