Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники превратили студента в серийного взломщика квартир и сейфов

Полиция Новосибирской области задержала 19-летнего студента, которого подозревают во взломах квартирных сейфов и хищении крупных сумм.

Полиция Новосибирской области задержала 19-летнего студента, которого подозревают во взломах квартирных сейфов и хищении крупных сумм. Несколько заявлений от потерпевших поступили в полицию в начале июля.

Следователи установили общую схему преступлений. Перед кражами родственникам владельцев квартир звонили мошенники, представлявшиеся сотрудниками государственных органов, и убеждали предоставить доступ к чужому жилью.

Жертвы прятали ключи в указанных местах и передавали координаты звонившим. После этого злоумышленник проникал в квартиры, вскрывал сейфы и забирал сбережения в отсутствие хозяев.

По данным МВД, подозреваемый сам попал под влияние телефонных аферистов. Они сообщили студенту, что от его имени якобы оформлена доверенность на гражданина Украины, и потребовали выполнять задания для ее аннулирования.

Молодой человек приобрел инструменты, забирал спрятанные ключи и вскрывал хранилища. Полиция устанавливает число эпизодов, общую сумму похищенного и других участников схемы. Процессуальное решение по фигуранту пока не раскрыто.

Читайте также: «Тюремный романс» Мадуева закончился наганом в «Крестах».