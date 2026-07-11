Мошенники превратили студента в серийного взломщика квартир и сейфов

Полиция Новосибирской области задержала 19-летнего студента, которого подозревают во взломах квартирных сейфов и хищении крупных сумм. Несколько заявлений от потерпевших поступили в полицию в начале июля.
Следователи установили общую схему преступлений. Перед кражами родственникам владельцев квартир звонили мошенники, представлявшиеся сотрудниками государственных органов, и убеждали предоставить доступ к чужому жилью.
Жертвы прятали ключи в указанных местах и передавали координаты звонившим. После этого злоумышленник проникал в квартиры, вскрывал сейфы и забирал сбережения в отсутствие хозяев.
По данным МВД, подозреваемый сам попал под влияние телефонных аферистов. Они сообщили студенту, что от его имени якобы оформлена доверенность на гражданина Украины, и потребовали выполнять задания для ее аннулирования.
Молодой человек приобрел инструменты, забирал спрятанные ключи и вскрывал хранилища. Полиция устанавливает число эпизодов, общую сумму похищенного и других участников схемы. Процессуальное решение по фигуранту пока не раскрыто.
Читайте также: «Тюремный романс» Мадуева закончился наганом в «Крестах».