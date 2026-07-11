Последние часы жизни девочек: раскрыты детали странной трагедии в Кызыле

В Кызыле, столице Республики Тыва, нашли тела двух 12-летних девочек, пропавших вечером 1 июля. Предварительная причина смерти — утопление. Однако родственники и местные жители не верят, что девочки могли утонуть.
Подробности — в эксклюзивном материале aif.ru. Родственники и жители города требуют тщательного расследования, указывая на множество странных деталей, которые не укладываются в версию несчастного случая.
Обувь и телефоны нашли на берегу: хронология трагедии.
Амина и Айлана — одноклассницы и подруги — вышли из дома вечером 1 июля и пошли гулять. По данным с камер видеонаблюдения, в последний раз их зафиксировали, когда они поворачивали в сторону улицы Колхозной — в направлении дамбы и берега Енисея.
В ходе оперативных мероприятий были изучены записи с камер. На берегу Енисея обнаружили мобильные телефоны девочек. Важная деталь: устройства были аккуратно сложены и выключены, при этом заряд аккумуляторов ещё сохранялся. Это породило версии, что телефоны могли подбросить.
Позже в воде нашли обувь: сначала сандалию одной из девочек примерно в 400 метрах от места, где лежали телефоны, а затем тапок второй — уже в 22 километрах ниже по течению Енисея.
Почему жители не верят в утопление.
Сотни волонтёров искали девочек 9 дней. Обращались даже к ясновидящей, которая указала на дом, где могут удерживать детей. Местные жители попытались вломиться в дом, но вовремя подоспели сотрудники полиции, которые сами проверили помещение.
Днем 9 июля следователи сообщили, что на берегу реки Енисей в районе села Сукпак Кызылского района нашли тело девочки, предположительно пропавшей 1 июля.
Позднее в тот же день следователи сообщили об обнаружении еще одного тела на берегу Енисея — на этот раз у села Ийи-Тал Улуг-Хемского района, которое находится более чем в 80 километрах от места обнаружения первой девочки.
При этом, как отмечают в МЧС, сообщения об обнаружении тел спасателям поступили с разницей всего лишь в несколько десятков минут.
«Версий остается много. Я не верю, что они могли утонуть. Нужно проверить тех, кто живет рядом с тем местом, где нашли телефоны», — сообщила в беседе с aif.ru Цырена.
В качестве объяснения своих сомнений жители называют не только загадку с выключенными телефонами, но и слишком долгие поиски.
«Меня смущает очень все это, может, это и домыслы, но срок поиска девочек… Их поиски начались с первых дней… 9 дней — волонтеры, дроны, лодки и так далее. Почему не могли найти? Могли ли их тела подбросить так же, как телефоны», — поделилась мнением Марина.
Версия утопления вызывает сомнения.
По словам жителей Кызыла, девочек могли столкнуть в воду или расправиться с ними перед тем, как они оказались в воде. Они призывают проверить тех, кто живет в непосредственной близости от того места, где нашли телефоны детей.
«Купаться не стали бы вечером да еще и в одежде. Тем более в обуви, обувь лежала бы рядом с телефонами тогда. Очень много вопросов», — сообщила Елена.
Точная причина смерти девочек будет установлена в рамках экспертизы. По одной из версий, девочки не собирались купаться, но одна из них случайно упала в воду, а вторая — бросилась спасать подругу. Это объясняет то, что они были в одежде.
Однако мама одной из девочек не верит, что ее дочь могла пойти купаться в Енисей. Она рассказала, что ее ребенок не умел плавать и в воду сам бы не полез.
Тайна остаётся нераскрытой.
Гибель двух девочек в Кызыле оставляет больше вопросов, чем ответов. Выключенные телефоны, аккуратно сложенные на берегу, обувь, найденная далеко от места пропажи, долгие поиски — всё это не укладывается в версию случайного утопления.
Жители и родственники требуют тщательного расследования. Эксперты не исключают криминальный след. Пока судмедэксперты устанавливают точную причину смерти, тайна гибели девочек остаётся открытой.