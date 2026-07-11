Последние часы жизни девочек: раскрыты детали странной трагедии в Кызыле

«Меня смущает очень все это, может, это и домыслы, но срок поиска девочек… Их поиски начались с первых дней… 9 дней — волонтеры, дроны, лодки и так далее. Почему не могли найти? Могли ли их тела подбросить так же, как телефоны», — поделилась мнением Марина.