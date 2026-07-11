Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поджоги домов правящей партии привели к смерти женщины и трем арестам

Контртеррористическое подразделение полиции Греции задержало трех человек после серии поджогов жилых домов, связанных с представителями правящей партии «Новая демократия».

Контртеррористическое подразделение полиции Греции задержало трех человек после серии поджогов жилых домов, связанных с представителями правящей партии «Новая демократия». Одна из атак привела к гибели пожилой женщины.

Нападения произошли в Салониках. Возле трех зданий неизвестные оставили подожженные газовые баллоны. Первые два взрыва повредили имущество, при третьем пожаре пострадали пять человек.

В больнице от ожогов умерла 72-летняя мать кандидата в депутаты от правящей партии. Еще четыре человека получили травмы. Два атакованных здания использовали представители «Новой демократии», третье принадлежало местному политику от этой партии.

Полиция связала задержанных с третьим нападением, которое повлекло человеческие жертвы. Подробности о роли каждого фигуранта и возможных обвинениях правоохранительные органы пока не раскрыли.

Следователи устанавливают организаторов атак и проверяют политический мотив. В Греции ранее неоднократно происходили поджоги объектов, связанных с партиями и государственными структурами, однако большинство подобных нападений в последние годы обходилось без погибших.

Читайте также: «Тюремный романс» Мадуева закончился наганом в «Крестах».