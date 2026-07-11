Поджоги домов правящей партии привели к смерти женщины и трем арестам

Контртеррористическое подразделение полиции Греции задержало трех человек после серии поджогов жилых домов, связанных с представителями правящей партии «Новая демократия». Одна из атак привела к гибели пожилой женщины.
Нападения произошли в Салониках. Возле трех зданий неизвестные оставили подожженные газовые баллоны. Первые два взрыва повредили имущество, при третьем пожаре пострадали пять человек.
В больнице от ожогов умерла 72-летняя мать кандидата в депутаты от правящей партии. Еще четыре человека получили травмы. Два атакованных здания использовали представители «Новой демократии», третье принадлежало местному политику от этой партии.
Полиция связала задержанных с третьим нападением, которое повлекло человеческие жертвы. Подробности о роли каждого фигуранта и возможных обвинениях правоохранительные органы пока не раскрыли.
Следователи устанавливают организаторов атак и проверяют политический мотив. В Греции ранее неоднократно происходили поджоги объектов, связанных с партиями и государственными структурами, однако большинство подобных нападений в последние годы обходилось без погибших.
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