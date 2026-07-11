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Левченко: 22 несовершеннолетних попали в секту педофилов в Сети

В Московской и Свердловской областях ведется расследование уголовных дел по фактам противоправных действий в отношении подростков. В эксклюзивном комментарии aif.ru глава организации «Сдай педофила» Анна Левченко рассказала о 22 пострадавших.

Источник: Аргументы и факты

В Московской и Свердловской областях началось расследование уголовных дел по фактам противоправных действий в отношении подростков. Речь идет о секте, совершающей преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В эксклюзивном комментарии aif.ru глава организации «Сдай педофила» Анна Левченко рассказала о 22 пострадавших.

«Нам известно о 22 жертвах, семь из них написали заявление в полицию. На самом деле, пострадавших намного больше», — отметила Левченко.

Она объяснила, что члены секты втирались в доверие к подросткам, после чего выманивали у них интимные фото и видео, которыми шантажировали своих жертв.

Как стало известно, следственными органами ГСУ СК России по Московской области и СК России по Свердловской области по данным фактам расследуются уголовные дела. Кроме того, ведется работа по установлению иных потерпевших, в том числе проживающих на территории других регионов.