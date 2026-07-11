Бывшего мэра Владислава Логинова этапировали в Красноярск

Напомним, что Владислава Логинова обвиняют в трех эпизодах получения взятки. Причем по итогам 2025 года он был признан рекордсменом в масштабах Красноярского края, получив более 180 миллионов рублей и баню за то, чтобы лоббировать интересы строительной компании в получении выгодных контрактов на ремонт дорог. По версии следствия преступления совершались в период с 2018 по 2024 год. Вместе с бывшим градоначальников по делу проходят еще четыре человека.