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Бывшего мэра Владислава Логинова этапировали в Красноярск

Судить экс-градоначальника будут в Центральном районном суде Красноярска.

Источник: Комсомольская правда

Бывшего мэра Владислава Логинова этапировали в Красноярск, о чем сообщают несколько региональных СМИ. Судить его будут в суде Центрального района. Хотя предварительное заседание состоялось месяц назад, когда он находился еще в столичном изоляторе временно содержания. Там он провел год.

Первое заседание назначено на 14 июля.

Напомним, что Владислава Логинова обвиняют в трех эпизодах получения взятки. Причем по итогам 2025 года он был признан рекордсменом в масштабах Красноярского края, получив более 180 миллионов рублей и баню за то, чтобы лоббировать интересы строительной компании в получении выгодных контрактов на ремонт дорог. По версии следствия преступления совершались в период с 2018 по 2024 год. Вместе с бывшим градоначальников по делу проходят еще четыре человека.