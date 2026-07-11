Не смог победить тестя: экс-силовик жестко расправился с семьей бывшей жены

«Юрий Алексеевич (убитый мужчина) — очень хороший человек, сильный бизнесмен. Вся его семья — очень добрые и отзывчивые, хорошие люди. Его дочери Оксане досталась страшная судьба, передайте, что мы все держим её за руку. Оксана, держись за детей!» — сказал он.