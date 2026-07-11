Не смог победить тестя: экс-силовик жестко расправился с семьей бывшей жены

В ночь с 8 на 9 июля 2026 года в частном домовладении на улице 1-я Котельная в Таганроге произошла трагедия, потрясшая весь город. В доме были обнаружены тела трёх человек: 64-летнего мужчины, 60-летней женщины и 86-летней бабушки. Позже выяснилось: все они — родственники бывшей супруги подозреваемого.
По данным следствия, бывший сотрудник уголовного розыска Евгений Утесов нанёс смертельные ножевые ранения своему тестю, а двух женщин — тещу и бабушку бывшей жены — застрелил из охотничьего карабина «Сайга». После расправы он скрылся с места преступления на автомобиле.
В доме, как утверждают следователи, также находилась женщина с малолетним ребёнком — ещё одна родственница погибших. Утесов не смог их обнаружить и в отчаянии поджёг дом, однако возгорание оперативно локализовали. Полицию вызвали соседи, услышавшие выстрелы.
Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям: «Убийство двух и более лиц», «Покушение на убийство двух и более лиц», «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путём поджога» и «Незаконное хранение оружия».
Весь город в шоке.
Погибшие — родители и бабушка Оксаны Гончаровой, которая является депутатом Таганрогской городской думы. Оксана впервые прошла в Думу в 2014 году, затем неоднократно переизбиралась, последний раз — 8 сентября 2024 года по одномандатному округу № 11. Она состоит в постоянной комиссии по местному самоуправлению и работает на непостоянной основе, без оплаты.
Знакомый убитой семьи Дмитрий Б. в беседе с aif.ru рассказал, что они были очень отзывчивыми людьмию.
«Юрий Алексеевич (убитый мужчина) — очень хороший человек, сильный бизнесмен. Вся его семья — очень добрые и отзывчивые, хорошие люди. Его дочери Оксане досталась страшная судьба, передайте, что мы все держим её за руку. Оксана, держись за детей!» — сказал он.
Дмитрий работал с Юрием Алексеевичем и многому у него научился.
«Мне очень нравилось с ним работать. Этот человек, как и я, очень любил творить проекты, делать дело. Таких людей очень мало. Для меня это большая утрата», — добавил мужчина.
Он подчеркнул, что весь город шокирован произошедшим.
Подозреваемый: от полиции до автошколы.
Евгению Утесову 44 года. Он бывший сотрудник уголовного розыска, дослужился до звания майора, после чего уволился из органов. По данным СМИ, перед увольнением якобы выяснилось, что в молодости он был судим.
После ухода из МВД Утесов стал директором автошколы «Курьер» (также известной как «Новое время») и управлял гостиницей «Наутилус». В этих бизнес-проектах ему помогал тесть — крупный бизнесмен.
В браке у Утесовых родилось трое детей. Однако примерно семь лет назад супруги перестали жить вместе, а бракоразводный процесс осложнился масштабными имущественными спорами.
В судебных документах указывалось, что Евгений Утесов выгнал Оксану из дома и поменял замки. С 2024 года бывшие супруги через суд делили жильё. Суд сначала встал на сторону бывшего полицейского, но за несколько дней до трагедии спорное решение отменили.
Когда супруги развелись, бизнес Утесова развалился. По словам знакомых, именно затяжной раздел имущества стал причиной кровавой развязки.
В окружении семьи подтвердили информацию о затяжном конфликте внутри семьи Утесовых. «Да, это действительно так, я об этом знаю… Юрия Гончарова (убитого) нельзя было победить, это настоящий чемпион во всём. Действия Утесова — это отчаяние проигрыша по жизни», — сказал собеседник aif.ru.
Побег и задержание: план «Перехват».
После совершения преступления Утесов скрылся. Беглеца задержали в Пролетарском районе Ростова-на-Дону. К тому времени отца подозреваемого, Леонида Утесова, уже объявили в розыск как возможного соучастника.
Вечером того же дня тело 69-летнего Леонида Утесова обнаружили в лесополосе Неклиновского района Ростовской области. По предварительным данным, он покончил с собой. Следствие установило, что смерть не носит криминального характера.
Семейное «наследие»: брат подозреваемого оказался судим.
В картотеке суда обнаружилась информация о том, что брат Евгения Утесова — Дмитрий — тоже бывший сотрудник правоохранительных органов, работал следователем. В марте 2026 года он был осуждён по статьям о служебном подлоге и превышении должностных полномочий.
Красносулинский районный суд приговорил его к 4 годам колонии общего режима с лишением спецзвания старший лейтенант юстиции. Однако позже Ростовский областной суд смягчил наказание до 2 лет лишения свободы в колонии-поселении с дополнительным запретом занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах сроком на 1 год 6 месяцев.
Трагедия в Таганроге стала шоком для всего города. Конфликт, который мог разрешиться в судах, обернулся кровавой расправой над тремя людьми. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства преступления и роль каждого из фигурантов. Оксана Гончарова потеряла родителей и бабушку, а её бывший муж теперь находится под стражей по обвинению в жестоком убийстве.