На Багамах при крушении пассажирского самолёта Cessna 402 погибли 10 человек

После катастрофы Министерство энергетики, коммунального хозяйства и авиации распорядилось временно отстранить Flamingo Air от полётов. В ведомстве пояснили, что решение связано сразу с двумя инцидентами, произошедшими в один день. За несколько часов до крушения ещё один самолёт того же перевозчика, следовавший на остров Маягуана, был вынужден вернуться в аэропорт Нассау из-за технической неисправности, о которой сообщил пилот. После высадки пассажиров воздушное судно загорелось. Никто из людей не пострадал.