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Подозреваемого в покушении на убийство 87-летней женщины отправили в СИЗО

Суд заключил под стражу жителя Ленинградской области, подозреваемого в разбойном нападении и покушении на убийство 87-летней пенсионерки.

Суд заключил под стражу жителя Ленинградской области, подозреваемого в разбойном нападении и покушении на убийство 87-летней пенсионерки. Женщину спасли соседи, вмешавшиеся во время нападения.

По версии следствия, 33-летний мужчина узнал, что в доме потерпевшей могут храниться не менее 200 тысяч рублей. Он вступил в сговор с другим человеком и 7 июля проник в жилище пенсионерки в Гатчинском районе.

Нападавший применил к женщине опасное для жизни насилие. Врачи диагностировали у потерпевшей открытую черепно-мозговую травму. Довести предполагаемый план до конца мужчина не смог, поскольку происходящее заметили соседи.

Фигурант имеет статус подозреваемого. Следствие квалифицировало произошедшее как покушение на убийство, сопряженное с разбоем, и разбойное нападение с причинением тяжкого вреда здоровью.

Суд поддержал ходатайство следователя и отправил мужчину под стражу до 8 сентября 2026 года. Правоохранительные органы устанавливают местонахождение предполагаемого сообщника и проверяют обстоятельства подготовки нападения.

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