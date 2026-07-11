В Красноярском крае из-за схода вагонов перекрыто движение поездов, а пассажиры доставляются в обход аварийного участка.
Около двух часов ночи по местному времени 11 июля на станции Стайный Красноярской железной дороги произошел сход с рельсов 14 груженых углем вагонов с их опрокидыванием (по другим данным — 15 вагонов). В результате происшествия пострадавших нет, однако допущены задержки пассажирских и грузовых составов.
Для координации работ РЖД создала оперативный штаб, а Иланская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения. На месте развернуты масштабные восстановительные работы: задействовано более 200 железнодорожников, три восстановительных поезда и свыше 10 единиц специализированной техники. Часть вагонов уже убрана из габарита путей, специалистам предстоит восстановить более 100 метров одного пути, около 60 метров другого, а также устранить повреждения ригельной опоры и элементов контактной сети.
Движение через станцию временно приостановлено. Пассажирские поезда перенаправлены в обход аварийного участка Иланская — Решоты через станцию Саянская с последующим выходом на основной маршрут. Пассажиров со станций закрытого участка организованно доставляют на станцию Уяр для посадки в поезда. Всех заранее проинформировали о задержках посредством СМС-рассылки, а пассажиров рейсов, следующих с опозданием более четырех часов, обеспечат питанием.
«Красноярская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и прилагает максимальные усилия для скорейшего устранения последствий схода», — говорится в официальном сообщении. Актуальную информацию о фактическом движении поездов можно получить в сервисах РЖД.