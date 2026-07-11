В Красноярском крае из-за схода вагонов перекрыто движение поездов

Для координации работ РЖД создала оперативный штаб, а Иланская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения. На месте развернуты масштабные восстановительные работы: задействовано более 200 железнодорожников, три восстановительных поезда и свыше 10 единиц специализированной техники. Часть вагонов уже убрана из габарита путей, специалистам предстоит восстановить более 100 метров одного пути, около 60 метров другого, а также устранить повреждения ригельной опоры и элементов контактной сети.