Под Новосибирском в ДТП с мотоциклом погибли парень и подросток

10 июля около 23:10 на трассе между посёлками Степной и Берёзовка произошло смертельное ДТП. Водитель «Ниссан Цефиро» 2001 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом «Рейсер», сообщает Госавтоинспекция Новосибирской области.