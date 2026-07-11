Нарколабораторию удалось накрыть после остановки авто с выключенными фарами

Позднее мужчина указал полицейским на частный дом, в котором, по данным МВД, он оборудовал лабораторию. Во время обыска оперативники обнаружили установки для производства наркотиков, 87 канистр с реактивами и более пяти килограммов готового синтетического наркотика. Еще около двух килограммов нашли в тайнике.