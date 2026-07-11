Нарколабораторию удалось накрыть после остановки авто с выключенными фарами

Сотрудники полиции пресекли работу нарколаборатории в Даниловском районе Ярославской области и изъяли около семи килограммов синтетического наркотика. На предполагаемого организатора производства инспекторы ДПС вышли после остановки автомобиля, ехавшего ночью с выключенными фарами.
В салоне отечественного авто находились канистры с химическими реактивами, костюмы химической защиты, перчатки, мешалки, виброплиты и пакет с неизвестным веществом. Водитель нервничал и не смог убедительно объяснить происхождение оборудования.
Позднее мужчина указал полицейским на частный дом, в котором, по данным МВД, он оборудовал лабораторию. Во время обыска оперативники обнаружили установки для производства наркотиков, 87 канистр с реактивами и более пяти килограммов готового синтетического наркотика. Еще около двух килограммов нашли в тайнике.
Подозреваемый приобрел участок примерно за месяц до задержания, а лабораторию подготовил за несколько дней. Для маскировки он не косил траву за высоким забором, создавая впечатление заброшенного дома. Мужчину задержали, уголовное дело возбуждено по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.
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