Протесты из-за изнасилования и смерти ребенка привели к поджогам и самосуду

Протестующие перекрывали дороги, поджигали автомобили и громили имущество. Во время беспорядков толпа избила до смерти 26-летнего мужчину, которого участники акции ошибочно сочли причастным к убийству ребенка. Полиция позднее заявила, что он не имел отношения к преступлению.