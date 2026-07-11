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Протесты из-за изнасилования и смерти ребенка привели к поджогам и самосуду

Полиция индийского штата Западная Бенгалия задержала десятки человек после беспорядков, начавшихся из-за изнасилования и убийства 11-летней девочки.

Полиция индийского штата Западная Бенгалия задержала десятки человек после беспорядков, начавшихся из-за изнасилования и убийства 11-летней девочки. Ее тело обнаружили в мешке в водоеме возле города Баруипур неподалеку от Калькутты.

Протестующие перекрывали дороги, поджигали автомобили и громили имущество. Во время беспорядков толпа избила до смерти 26-летнего мужчину, которого участники акции ошибочно сочли причастным к убийству ребенка. Полиция позднее заявила, что он не имел отношения к преступлению.

Главного подозреваемого по делу о гибели девочки задержали. Для расследования власти сформировали специальную следственную группу. Правоохранительные органы также устанавливают участников самосуда и нападений на полицейских.

В наиболее напряженных районах ограничили проведение массовых мероприятий и усилили патрулирование. К охране порядка привлекли дополнительные подразделения сил безопасности.

Следствие разделило уголовное дело об убийстве ребенка и расследование массовых беспорядков. Задержанные участники погромов имеют статус подозреваемых, их конкретные действия и возможные обвинения устанавливаются.

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