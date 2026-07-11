Матрос погиб при атаке БПЛА на суда в Таганрогском заливе

Четыре судна в Таганрогском заливе были атакованы БПЛА, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Погиб матрос технического судна, пострадавших нет.
По информации главы региона, одним из атакованных судов был танкер, перевозящий метанол. Угрозы разлива вещества нет. Суда получили незначительные повреждения, добавил он.
Силы ПВО уничтожили более 15 беспилотников над регионом. Дроны были сбиты над Таганрогом, а также Азовским и Неклиновским районами. В области продолжает действовать беспилотная опасность.
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