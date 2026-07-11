Бастрыкин потребовал отчёта по делу о врачебной ошибке в частной клинике Новосибирска

Глава ведомства затребовал подробный доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту оказания некачественной медицинской помощи.
Инцидент, лёгший в основу дела, произошёл ещё в августе прошлого года. Мужчина обратился в коммерческое медучреждение для проведения процедуры, однако вскоре после неё у пациента начались серьёзные осложнения. Потребовалось длительное лечение и последующая реабилитация. Попытки урегулировать ситуацию напрямую с руководством клиники ни к чему не привели, после чего пострадавший обратился к правоохранителям.
Региональное управление СКР возбудило уголовное дело. Теперь Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антону Бадулину детально доложить обо всех обстоятельствах случившегося и результатах расследования. Ход дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.