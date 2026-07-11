Афера с авто на 2 млрд тенге: лидера и участников ОПГ осудили в Астане

Обманывали граждан по двум схемам. Первая заключалась в том, что людям предлагали приобрести автомобиль в кредит, обещая, что затем его можно будет сдавать в аренду и получать доход. После оформления сделки злоумышленники присваивали машину, а затем быстро продавали ее.