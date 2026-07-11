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Афера с авто на 2 млрд тенге: лидера и участников ОПГ осудили в Астане

В Астане вынесли приговор организатору и участникам ОПГ по делу об автомобильном мошенничестве. На скамье подсудимых оказались 13 человек, передает «Седьмой канал».

Источник: Nur.kz

По данным следствия, злоумышленники незаконно завладели 96 автомобилями. Кроме того, они оформили кредиты на 47 автомобилей, существовавших только на бумаге. Общий ущерб составил почти 2 млрд тенге.

На скамье подсудимых оказались сам организатор банды, ему помогали двое сотрудников банка, три работника «ГК “Правительство для граждан”, а также лица, занимавшиеся перевозкой и перепродажей автомобилей.

Обманывали граждан по двум схемам. Первая заключалась в том, что людям предлагали приобрести автомобиль в кредит, обещая, что затем его можно будет сдавать в аренду и получать доход. После оформления сделки злоумышленники присваивали машину, а затем быстро продавали ее.

Во второй схеме задействовали сотрудников ЦОНа. Они оформляли поддельные документы на «виртуальные» автомобили, после чего злоумышленники получали на них кредиты.

В итоге организатора преступной группы приговорили к 10 годам лишения свободы. Его сообщники получили от 6 до 8 лет заключения. Сотрудники ЦОНа осуждены на 3 года лишения свободы.