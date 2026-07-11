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Матрос технического судна погиб при атаке БПЛА ВСУ на суда в Таганрогском заливе

В ходе сегодняшней атаки беспилотных летательных аппаратов на суда в Таганрогском заливе погиб матрос технического судна. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«Случилось горе — погиб человек, матрос технического судна. Выражаю соболезнование семье и близким погибшего. Пострадавших нет», — написал он.

В результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в акватории Таганрогского залива повреждения получили четыре судна различного назначения, включая танкер с грузом метанола. Угрозы разлива и утечки вещества нет, повреждения оценены как незначительные.

Более 15 беспилотников уничтожены при отражении атаки в Ростовской области. Целями противника стали Таганрог, Азовский и Неклиновский районы. Беспилотная опасность по региону сохраняется.

Ранее Слюсарь посетил пункт временного размещения, где находятся эвакуированные жители. Он объяснил, что возвращение людей домой пока невозможно из-за продолжающихся работ. По его словам, тушить пожар в Таганроге после атаки БПЛА будут ещё несколько дней. Напомним, в Таганроге ввели режим ЧС локального уровня. Для граждан развернули ПВР. Сообщалось, что там находится 44 человека, в том числе семеро детей.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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