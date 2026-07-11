Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганрогском заливе были атакованы четыре судна

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об атаке на четыре судна в Таганрогском заливе, одно из которых — танкер с метанолом. Угрозы разлива или утечки вещества нет.

Источник: РИА "Новости"

«Всего в Таганрогском заливе подверглись атаке четыре судна различного назначения, один из них танкер, перевозящий метанол. Угрозы разлива и течи вещества нет. Суда получили незначительные повреждения», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».

«Сегодня вновь в Таганрогском заливе суда подверглись атаке БПЛА. Случилось горе — погиб человек, матрос технического судна. Выражаю соболезнование семье и близким погибшего. Пострадавших нет», — добавил он.

Как уточнил губернатор, при отражении воздушной атаки уничтожено более полутора десятков БПЛА. Под ударами оказались город Таганрог, а также Азовский и Неклиновский районы.

Слюсарь отметил, что беспилотная опасность на территории Ростовской области сохраняется.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше