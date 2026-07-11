В Таганрогском заливе были атакованы четыре судна

«Всего в Таганрогском заливе подверглись атаке четыре судна различного назначения, один из них танкер, перевозящий метанол. Угрозы разлива и течи вещества нет. Суда получили незначительные повреждения», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».
«Сегодня вновь в Таганрогском заливе суда подверглись атаке БПЛА. Случилось горе — погиб человек, матрос технического судна. Выражаю соболезнование семье и близким погибшего. Пострадавших нет», — добавил он.
Как уточнил губернатор, при отражении воздушной атаки уничтожено более полутора десятков БПЛА. Под ударами оказались город Таганрог, а также Азовский и Неклиновский районы.
Слюсарь отметил, что беспилотная опасность на территории Ростовской области сохраняется.