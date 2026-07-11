Интерпол задержал почти 6 тысяч человек в крупнейшей операции против мошенников

Одним из главных итогов стало блокирование более 31 тысячи банковских счетов, через которые, по версии следствия, проходили похищенные деньги. Кроме того, правоохранительные органы предотвратили вывод денежных средств и другого имущества на общую сумму около 293 миллионов долларов. Для розыска фигурантов и взаимодействия между государствами было подготовлено почти сто международных уведомлений и запросов.