Интерпол задержал почти 6 тысяч человек в крупнейшей операции против мошенников

Интерпол подвел итоги международной операции против мошеннических группировок и легализации преступных доходов. Совместные мероприятия проходили с 15 января по 30 апреля с участием правоохранительных органов 97 стран. По их итогам задержаны 5811 человек. Сводные результаты опубликованы 9 июля.
За время операции правоохранительные органы изучили более 152 тысяч эпизодов предполагаемой преступной деятельности. Следователи установили свыше 142 тысяч возможных потерпевших и выявили более 15,6 тысячи человек, которых подозревают в причастности к международным мошенническим схемам.
Одним из главных итогов стало блокирование более 31 тысячи банковских счетов, через которые, по версии следствия, проходили похищенные деньги. Кроме того, правоохранительные органы предотвратили вывод денежных средств и другого имущества на общую сумму около 293 миллионов долларов. Для розыска фигурантов и взаимодействия между государствами было подготовлено почти сто международных уведомлений и запросов.
В Интерполе сообщили, что преступные группы использовали различные способы обмана. Среди них — ложные предложения вложить деньги под высокий доход, телефонное мошенничество, выдача себя за сотрудников банков и государственных органов, обман под видом романтических знакомств, а также легализация похищенных средств через цифровые денежные системы.
Одним из самых необычных эпизодов стало расследование в Эсватини. Там задержали 82 человека и обнаружили помещение, оформленное как полицейский участок Бразилии. По данным следствия, злоумышленники надевали полицейскую форму, связывались с людьми по видеосвязи и убеждали их перевести деньги якобы для сохранности в рамках вымышленного расследования.
В Таиланде правоохранительные органы раскрыли схему легализации преступных доходов с использованием цифровой валюты. По данным Интерпола, только через один электронный кошелек за десять месяцев прошло более 122,5 миллиона долларов. Следствие считает, что через него проводились денежные операции международных преступных групп.
В Интерполе подчеркнули, что результаты операции показали высокий уровень взаимодействия мошеннических сетей между разными странами. По данным организации, преступники одновременно используют банковскую систему, цифровые валюты, средства связи и финансовые площадки разных государств, поэтому борьба с такими преступлениями требует постоянного сотрудничества правоохранительных органов по всему миру.
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