ВСУ атаковали четыре судна в Таганрогском заливе

В акватории Таганрогского залива в ходе атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) незначительные повреждения получили четыре судна различного назначения, в том числе танкер с грузом метанола. Угрозы разлива и течи вещества нет. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.