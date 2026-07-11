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Россиянина арестовали после попытки сжечь женщину спиртом

Суд в Еврейской автономной области заключил под стражу 43-летнего жителя села Валдгейм, обвиняемого в покушении на убийство женщины с особой жестокостью.

Суд в Еврейской автономной области заключил под стражу 43-летнего жителя села Валдгейм, обвиняемого в покушении на убийство женщины с особой жестокостью. Потерпевшая получила многочисленные ожоги и была госпитализирована.

По версии следствия, вечером 3 июля мужчина распивал спиртное со знакомыми. После конфликта одна из женщин ушла. Позднее обвиняемый вызвал такси и заметил ее возле магазина по пути следования.

Следствие считает, что мужчина вышел из машины, ударил женщину, облил ее спиртом и поджег одежду зажигалкой. Продолжить нападение ему помешали очевидцы, которые пришли потерпевшей на помощь и вызвали скорую.

Фигуранта задержали и предъявили ему обвинение в покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью. Биробиджанский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил мужчину в следственный изолятор.

Прокуратура поставила расследование на контроль. Следователям предстоит допросить свидетелей, получить медицинское заключение о тяжести ожогов и восстановить полную последовательность действий обвиняемого.

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