Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП в Татарстане, в котором междугородний автобус с 46 людьми в салоне съехал в кювет и перевернулся, сообщили в СК РФ по республике.

Источник: ГУ МЧС России по Татарстану

Ранее ГУ МЧС России по республике Татарстан сообщило, что междугородний автобус, следовавший по маршруту из Самары в Набережные Челны, перевернулся на автодороге Кузайкино — Нурлат. В автобусе были 46 человек, включая двоих детей, погибших нет. За медицинской помощью обратились 15 человек, из них трое — в тяжелом состоянии. Предварительно, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении в канале ведомства на платформе «Макс».

Уточняется, что обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками регионального СК. Также решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше