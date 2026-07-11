В Татарстане возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом

Ранее ГУ МЧС России по республике Татарстан сообщило, что междугородний автобус, следовавший по маршруту из Самары в Набережные Челны, перевернулся на автодороге Кузайкино — Нурлат. В автобусе были 46 человек, включая двоих детей, погибших нет. За медицинской помощью обратились 15 человек, из них трое — в тяжелом состоянии. Предварительно, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.