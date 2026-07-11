Погиб матрос: Что известно об ударе БПЛА по судам в Таганрогском заливе 11 июля

В ночь на 11 июля беспилотники ВСУ атаковали гражданские суда в Таганрогском заливе. Силами ПВО сбито более 15 дронов-камикадзе противника. Об этом сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.
Первое сообщение об опасности БПЛА пришло на телефоны жителей Таганрога и Ростовской агломерации вечером 10 июля — около 21:09. В бой с противником вступили зенитные подразделения.
Часть дронов смогла прорваться к находящимся на рейде в Таганрогском заливе судам. Всего атаке подверглись четыре плавсредтва различного назначения, которые получили, как уточнил губернатор, незначительные технические повреждения.
Одним из них оказался танкер, перевозивший метанол (древесный спирт) — сырье для производства формальдегида, пластмасс, растворителей и топлива. Токсичное вещество в высоких концентрациях опасно как для человека, так и для окружающей среды.
«Угрозы разлива и течи вещества нет», — сообщил Слюсарь.
Однако, на одном из судов погиб матрос. Губернатор выразил соболезнования семье погибшего.
Беспилотники ВСУ также атаковали Таганрог, Азовский и Неклиновский районы.
Напомним, что ранее беспилотниками были атакованы четыре танкера, повреждены нефтеналивные объекты в Азове и Таганроге. Из зоны ЧС эвакуированы 44 человека, в том числе семь детей. Тушение пожара продолжается.