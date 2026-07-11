Бывшего вице-спикера и экс-военного обвинили в торговле оружием и наркотиками

Бывшего генерала пограничных войск Афганистана и первого заместителя спикера нижней палаты парламента Абдула Захира Кадира экстрадировали из Кении в США. Американская прокуратура предъявила ему обвинения в сговоре с целью ввоза крупных партий наркотиков, а также в преступлениях, связанных с незаконным оборотом оружия.
По версии Министерства юстиции США, Кадир вел переговоры о поставке сотен килограммов наркотических средств. Потенциальным покупателем выступал конфиденциальный источник Управления по борьбе с наркотиками, которого обвиняемый считал представителем международной преступной организации.
Следствие утверждает, что в декабре 2024 года фигурант организовал пробную поставку двух килограммов синтетического наркотика в ЮАР. Позднее обсуждалась продажа пулеметов, автоматов, снайперских винтовок, гранат и ручных противотанковых гранатометов.
Кадира задержали в Найроби в апреле 2025 года после встречи с агентами под прикрытием. 10 июля 2026 года его доставили в Соединенные Штаты для суда. По наиболее тяжким пунктам обвинения ему может грозить пожизненное заключение, однако виновность фигуранта пока не установлена.
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